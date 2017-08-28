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10:37 (мск), источник: Губерния онлайн

«У нас покойниками пахнет»: хабаровчане пожаловались в прокуратуру на заводчицу бойцовых собак

По словам соседей, животные бросаются на прохожих, а из квартиры, в которой живут псы, доносится неприятный запах.

Прокуратура Центрального района подала судебный иск в адрес хабаровчанки, которая держит дома несколько собак. Ранее в надзорное ведомство пожаловались соседи женщины. По их словам, горожанка выгуливает не всех своих питомцев, и животные справляют нужду прямо в квартире. Вечерами женщина выходит во двор с двумя питбультерьерами, причем для прогулки вместо поводка использует обыкновенный бинт. Крупные собаки легко рвут марлю и бросаются на прохожих, сообщает портал «Губерния».

Конфликт из-за животных разгорелся в доме № 70 на улице Пушкина.

«Сколько у нее собак — точно никто не знает, она никого не пускает в квартиру. Мы видели двух больших. Сантехник говорит, что есть и кошки. Вонь прет», — заявила соседка заводчицы Александра Пономарева. «Дышать нечем, вечером особенно. И днем все говорят, что у нас тут покойниками пахнет. [Заводчица живет в квартире с дочерью и сыном], у них там несколько собак — две или три. Уже несколько лет обращаемся и в санэпидемстанцию, и к участковому. Собаки злые, бойцовые. Несколько покусанных есть у нас. Я как-то спросила: “Как вы сами там дышите? Берегите хоть свое здоровье”. У нее дочь больная, как там она находится — не знаю», — рассказала другая соседка женщины Тамара Зайкова.

Житель дома Константин Маркин утверждает, что около подъезда на него напал питбуль.

«Собака напала на меня зимой. Я шел из магазина, хозяйка вывела собаку на улицу погулять — без ошейника, без поводка. Пришли две женщины, принесли миску, поставили возле входа в подъезд и начали кормить. Я стал открывать дверь, собака развернулась и укусила меня за ногу ниже колена, порвала брюки», — рассказал Маркин.

Претензии к любительнице собак накопились и у владельцев магазинов, расположенных в этом доме. Предприниматели утверждают, что их товар — одежда и продукты — впитывает неприятный запах. Соседи заводчицы и коммерсанты обратились в прокуратуру. Теперь надзорный орган будет представлять интересы потерпевших в суде.

«Собаки набрасывались в том числе на соседей и представителей обслуживающей компании, которые периодически проводят осмотр общедомового имущества. Угроза имеет место быть. Чтобы не допустить подобной ситуации в будущем, мы выходим с исковым заявлением в суд. Судебная практика по этим вопросам складывается положительно: суды идут навстречу, если прокурор обращается в защиту жильцов с подобными исковыми заявлениями», — прокомментировал старший помощник прокурора Хабаровска Игорь Приходько.

Соседи и предприниматели требуют, чтобы женщина начала следить за животными и привела свою квартиру в порядок. Судебный процесс начнется в ближайшее время.

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