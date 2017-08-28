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10:41 (мск), источник: Uralpress.ru

Все школы Челябинска готовы к новому учебному году

Все школы Челябинска готовы к 1 сентября. Образовательные учреждения получили «паспорта готовности».

Источник: Uralpress.ru

Об этом сегодня, 28 августа, рассказала начальник управления образования Челябинска Светлана Портье на ежемесячном расширенном совещании в администрации города.

428 учебных заведений Челябинска распахнут свои двери 1 сентября. Все школы были приняты специальными комиссиями, в состав которых вошли в том числе и сотрудники пожарного надзора. В ходе проверок были обследованы окна и двери, наличие исправных замков на дверях. Также проверяющие обращали внимание на работу систем видеонаблюдения. Кроме того, для педагогического коллектива школ проводился инструктаж по соблюдению мер безопасности и порядке действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Во всех школах был сделан косметический ремонт. В 90 школах была отремонтирована пожарная сигнализация. В школах обновили медицинские кабинеты, отремонтировали пищеблоки. Везде проведена опрессовка. Высадили новые деревья и клумбы», — рассказала начальник управления образования Челябинска Светлана Портье.

В День знаний в микрорайоне «Парковый» Челябинска откроется самая большая школа в регионе, строительство которой велось по поручению президента РФ Владимира Путина и лично контролировалось губернатором Борисом Дубровским. В школу уже зачислено 1723 ребенка, среди которых 467 первоклассников. Также в школе будут обучаться ребята с ограниченными возможностями здоровья. Для них в новой школе предусмотрена безбарьерная среда.

«Я бы попросил участников совещания поучаствовать в торжественных линейках. Я обращаюсь к главам районов. Проконтролируйте, распишите, кто куда пойдет. И посмотрите заодно благоустройство территорий школ. И обратите внимание на безопасность в этот день», — дал поручение глава Челябинска Евгений Тефтелев.

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