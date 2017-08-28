В Самаре на Южном шоссе установили новые футбольные топиарные фигуры

Всего, в рамках программы «Цветущая Самара» в этом году на улицах города установят 41 топиарную скульптуру, в том числе 16 новых, из них 14 на футбольную тематику. В ближайшее время две фигуры на футбольную тематику появятся на Южном шоссе и по одной около музея Алабина и набережной.

В текущем году площадь цветников устраиваемых только Спецремстройзеленхозом составит более 28 тысяч кв. м., что на 35% больше, чем в прошлом году. Особое внимание при устройстве цветников вдоль городских улиц и магистралей будет уделяться гостевым и туристическим маршрутам, на которых площадь озеленения увеличится до 8,5 тысяч кв. м. Установят 200 новых подвесных кашпо с цветами. Активное участие в программе «Цветущая Самара» принимают и коммерческие структуры. По итогам 2016 года общая площадь цветников на территории города была увеличена на 30%, в основном за счет внебюджетных средств.