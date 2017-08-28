В Хабаровске уволили таксистов, «умывших» девушек зеленкой

Источник: РИА "Новости"

На выложенной в интернете записи видно, как мужчина у автомобиля такси наливает зеленку в ладони девушки и заставляет ее умыться, у второй девушки лицо уже измазано зеленкой. Рядом с машиной стоит еще один мужчина, и еще один человек снимает происходящее на видео. Мужчины смеются и шутят, что девушки попадут на YouTube. Кто-то из них замечает, что девушкам нужно в Вяземск (небольшой город в двух часах езды от Хабаровска), а они «без денег ездят». Девушка, которую принуждают на камеру умываться зеленкой, плачет. Вторая прячет испачканное лицо в ворот кофты. Полиция Хабаровска начала доследственную проверку по этому факту.

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«Мы обратились к руководителю диспетчерской службы Максиму Шушарину из города Кургана с просьбой разорвать партнерские отношения с этими таксистами. Что и было сделано. Руководство солидарно с нами, что так происходить не должно», — сказал Садков.

По его словам, чтобы обезопасить и пассажиров, и таксистов, в сфере перевозок нужно наводить порядок, прежде всего, принимать соответствующие законы.