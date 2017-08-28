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11:05 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровске уволили таксистов, «умывших» девушек зеленкой

ХАБАРОВСК, 28 авг — РИА Новости. Диспетчерская служба такси «Максим» прекратила сотрудничество с таксистами, которые, согласно появившемуся в интернете видео, заставляли девушек умываться зеленкой, сообщил РИА новости в понедельник председатель Дальневосточной ассоциации перевозчиков такси Александр Садков.

Источник: РИА "Новости"

На выложенной в интернете записи видно, как мужчина у автомобиля такси наливает зеленку в ладони девушки и заставляет ее умыться, у второй девушки лицо уже измазано зеленкой. Рядом с машиной стоит еще один мужчина, и еще один человек снимает происходящее на видео. Мужчины смеются и шутят, что девушки попадут на YouTube. Кто-то из них замечает, что девушкам нужно в Вяземск (небольшой город в двух часах езды от Хабаровска), а они «без денег ездят». Девушка, которую принуждают на камеру умываться зеленкой, плачет. Вторая прячет испачканное лицо в ворот кофты. Полиция Хабаровска начала доследственную проверку по этому факту.

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«Мы обратились к руководителю диспетчерской службы Максиму Шушарину из города Кургана с просьбой разорвать партнерские отношения с этими таксистами. Что и было сделано. Руководство солидарно с нами, что так происходить не должно», — сказал Садков.

По его словам, чтобы обезопасить и пассажиров, и таксистов, в сфере перевозок нужно наводить порядок, прежде всего, принимать соответствующие законы.

«Специальные законы, регулирующие эти вопросы, нужны хотя бы на региональном уровне, и отрасль эта нуждается в контроле. Есть положительные примеры в других регионах, где приняты такие законы и в отрасли наведен порядок. Еще до этой истории мы направили в краевую думу проект краевого закона о такси, мы надеемся, что его примут и он поможет в регулировании рынка такси в крае», — сказал собеседник агентства.

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