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14:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Жара останется в Новосибирске до середины недели

Столбик термометра будет колебаться около отметки +25°C, рассказали синоптики.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 88% 766 мм рт. ст. 5 м/с

Теплая погода останется в Новосибирске до середины недели, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».

По данным «Яндекса, днем в понедельник столбик термометра покажет +24°C, ясно.

В ночь на вторник температура составит +12°C, днем +26°C, ясно.

В ночь на среду столбик термометра покажет +17°C, днем +24°C, облачно с прояснениями.

Ночью в четверг температура составит +13°C, днем +20°C, небольшой дождь.

По прогнозу Gismeteo, днем в понедельник столбик термометра покажет +22°C, ясно.

В ночь на вторник температура составит +8°C, днем +23°C, ясно.

В ночь на среду столбик термометра покажет +11°C, днем +22°C, ясно.

Ночью в четверг температура составит +14°C, днем +18°C, переменная облачность, небольшой дождь.

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