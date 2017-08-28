Жара останется в Новосибирске до середины недели
Столбик термометра будет колебаться около отметки +25°C, рассказали синоптики.
Столбик термометра будет колебаться около отметки +25°C, рассказали синоптики.
Теплая погода останется в Новосибирске до середины недели, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
По данным «Яндекса, днем в понедельник столбик термометра покажет +24°C, ясно.
В ночь на вторник температура составит +12°C, днем +26°C, ясно.
В ночь на среду столбик термометра покажет +17°C, днем +24°C, облачно с прояснениями.
Ночью в четверг температура составит +13°C, днем +20°C, небольшой дождь.
По прогнозу Gismeteo, днем в понедельник столбик термометра покажет +22°C, ясно.
В ночь на вторник температура составит +8°C, днем +23°C, ясно.
В ночь на среду столбик термометра покажет +11°C, днем +22°C, ясно.
Ночью в четверг температура составит +14°C, днем +18°C, переменная облачность, небольшой дождь.