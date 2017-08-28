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10:49 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Воспитанников челябинского интерната возили на сломанных автобусах

ЧЕЛЯБИНСК, 28 августа, ФедералПресс. Челябинская прокуратура нашла нарушения при перевозке воспитанников школы-интерната для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В пресс-службе ведомства рассказали «ФедералПресс», что всего у интерната есть 8 автобусов, на которых организованно перевозили детей. Из них в трех машинах не было устройств, подающих звуковой сигнал при движении задним ходом, еще на трех не работали сигнальные кнопки, с помощью которых дети могли попросить водителя остановиться. Багажные отсеки не были оборудованы ремнями, удерживающими вещи от смещения при движении.

Также в автобусах были сломаны детские кресла и освещение у двери, а кабина не была оборудована громкоговорящей установкой.

Директор интерната получил представление об устранении нарушений. Одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, а автобусы уже направлены на ремонт.

«ФедералПресс» напоминает, что в этом году для отдаленных сел Челябинской области было закуплено 43 школьных автобуса, еще 20 должны поступить в регион в ближайшее время.

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