Воспитанников челябинского интерната возили на сломанных автобусах
ЧЕЛЯБИНСК, 28 августа, ФедералПресс. Челябинская прокуратура нашла нарушения при перевозке воспитанников
ЧЕЛЯБИНСК, 28 августа, ФедералПресс. Челябинская прокуратура нашла нарушения при перевозке воспитанников
В
Также в автобусах были сломаны детские кресла и освещение у двери, а кабина не была оборудована громкоговорящей установкой.
Директор интерната получил представление об устранении нарушений. Одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, а автобусы уже направлены на ремонт.
«ФедералПресс» напоминает, что в этом году для отдаленных сел Челябинской области было закуплено 43 школьных автобуса, еще 20 должны поступить в регион в ближайшее время.