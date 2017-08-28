Воспитанников челябинского интерната возили на сломанных автобусах

В пресс-службе ведомства рассказали «ФедералПресс», что всего у интерната есть 8 автобусов, на которых организованно перевозили детей. Из них в трех машинах не было устройств, подающих звуковой сигнал при движении задним ходом, еще на трех не работали сигнальные кнопки, с помощью которых дети могли попросить водителя остановиться. Багажные отсеки не были оборудованы ремнями, удерживающими вещи от смещения при движении.

Также в автобусах были сломаны детские кресла и освещение у двери, а кабина не была оборудована громкоговорящей установкой.

Директор интерната получил представление об устранении нарушений. Одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, а автобусы уже направлены на ремонт.