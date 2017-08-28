В одном из районов Башкирии град засыпал дороги

В Белорецком районе Башкирии на днях выпал сильный град, засыпавший дорогу. Местная жительница, Альбина Хамматова, сняла видео необычного явления через окна автомобиля и первоначально подумала, что это снег.

Синоптики нашли объяснение: 26 и 27 августа, в выходные, между Белорецким и Абзелиловским районами республики, где и были сделаны кадры, прошли сильные ливни с грозами, а местами выпал град. Пока к счастью, первого снега в Башкирии не было. Сегодня днем столбик термометра поднимется до +25 градусов тепла, в Уфе потеплеет до +22 градусов.