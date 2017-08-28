В богучарском селе Твердохлебовка установили вышку сотовой связи
Федеральная программа по устранению цифрового неравенства распространится на семь районов области.
Федеральная программа по устранению цифрового неравенства распространится на семь районов области.
Вышку сотовой связи установили в селе Твердохлебовка Богучарского района в среду, 23 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава села Владимир Чвикалов в понедельник, 28 августа.
Вышка также появилась в поселке Дубрава, на очереди — хутор Варваровка. Работы ведутся в рамках проекта «Развитие мобильной связи и беспроводного интернета в муниципальных районах Воронежской области», который курирует областной департамент связи и массовых коммуникаций.
— Твердохлебовка, расположенная 15 км от Богучара, долгие годы оставалась без хорошей сотовой связи. Сигнал сотового оператора, и то при большом везении, можно было поймать только в
В селе Твердохлебовка живут 662 человека.
Контекст
Федеральная программа по устранению цифрового неравенства распространится на семь районов области: Кантемировский, Россошанский, Богучарский, Калачеевский, Петропавловский, Таловский, Новохоперский.
Вышку сотовой связи в селе Нижний Карабут Россошанского района торжественно открыли во вторник, 22 августа. Вторую вышку сотовой связи откроют в селе Кривоносово 7 сентября 2017 года.
Станцию для улучшения качества сотовой связи и беспроводного интернета установили в селе Колещатовка Кантемировского района.