В богучарском селе Твердохлебовка установили вышку сотовой связи

— Твердохлебовка, расположенная 15 км от Богучара, долгие годы оставалась без хорошей сотовой связи. Сигнал сотового оператора, и то при большом везении, можно было поймать только в двух-трех точках села. Обращались во всевозможные инстанции с просьбой о помощи. Благодаря проекту село теперь на связи с цивилизацией. Сказать, что мои земляки рады этому событию — значит ничего не сказать. Ведь сейчас без мобильной связи — как без рук, — рассказал Владимир Чвикалов.