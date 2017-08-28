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10:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В богучарском селе Твердохлебовка установили вышку сотовой связи

Федеральная программа по устранению цифрового неравенства распространится на семь районов области.

Источник: РИА "Воронеж"

Вышку сотовой связи установили в селе Твердохлебовка Богучарского района в среду, 23 августа. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава села Владимир Чвикалов в понедельник, 28 августа.

Вышка также появилась в поселке Дубрава, на очереди — хутор Варваровка. Работы ведутся в рамках проекта «Развитие мобильной связи и беспроводного интернета в муниципальных районах Воронежской области», который курирует областной департамент связи и массовых коммуникаций.

— Твердохлебовка, расположенная 15 км от Богучара, долгие годы оставалась без хорошей сотовой связи. Сигнал сотового оператора, и то при большом везении, можно было поймать только в двух-трех точках села. Обращались во всевозможные инстанции с просьбой о помощи. Благодаря проекту село теперь на связи с цивилизацией. Сказать, что мои земляки рады этому событию — значит ничего не сказать. Ведь сейчас без мобильной связи — как без рук, — рассказал Владимир Чвикалов.

В селе Твердохлебовка живут 662 человека.

Контекст

Федеральная программа по устранению цифрового неравенства распространится на семь районов области: Кантемировский, Россошанский, Богучарский, Калачеевский, Петропавловский, Таловский, Новохоперский.

Вышку сотовой связи в селе Нижний Карабут Россошанского района торжественно открыли во вторник, 22 августа. Вторую вышку сотовой связи откроют в селе Кривоносово 7 сентября 2017 года.

Станцию для улучшения качества сотовой связи и беспроводного интернета установили в селе Колещатовка Кантемировского района.

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