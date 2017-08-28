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11:05 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Более полусотни новосибирцев обратились в Общественный штаб ЖКХ

НОВОСИБИРСК, 28 августа, ФедералПресс. Более 50 жителей Новосибирской области обратилось за помощью в «Общественный штаб ЖКХ». Об этом рассказали в пресс-службе заксобрания региона.

Депутат Законодательного собрания, руководитель региональной общественной приёмной Д. А. Медведева Александр Кулинич рассказал, что за два месяца совместной работы заксобрания со штабом на личный прием пришло более 50 жителей.

Львиную долю обращений составляет именно сфера ЖКХ. Большая чпсть вопросов касается выбора способа управления многоквартирным домом.

«Помочь жителям региона разобраться в той или иной ситуации, сложившейся в сфере ЖКХ, считаю приоритетной задачей региональной приёмной Д. А. Медведева», — отметил Кулинич.

В конце августа состоится вторая встреча, на которой жители поселка Петровский обсудят вопрос о взаимоотношениях с ресурсоснабжающей организацией.

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