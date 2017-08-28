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12:30 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Пропавшего 14-летнего подростка нашли в Ростове

Пропавшего 14-летнего подростка разыскали полицейские в донской столице, сообщает 28 августа пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Источник: Аргументы и факты

Несовершеннолетний ушел из дома 24 августа и не вернулся. В связи с поступившей в полицию информацией о пропаже подростка правоохранители распространили ориентировки с его приметами, опросили соседей и знакомых школьника.

В ходе поисковых мероприятий сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили подростка на одной из улиц Советского района города.

Сообщается, что жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает.

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