Пропавшего 14-летнего подростка нашли в Ростове
Пропавшего 14-летнего подростка разыскали полицейские в донской столице, сообщает 28 августа
Пропавшего 14-летнего подростка разыскали полицейские в донской столице, сообщает 28 августа
Несовершеннолетний ушел из дома 24 августа и не вернулся. В связи с поступившей в полицию информацией о пропаже подростка правоохранители распространили ориентировки с его приметами, опросили соседей и знакомых школьника.
В ходе поисковых мероприятий сотрудники
Сообщается, что жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает.