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15:24 (мск), источник: Калининград.Ru

Синоптики прогнозируют в Калининградской области потепление до +26°C

В течение рабочей недели в регионе ожидается переменная облачность без осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +18° 88% 766 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Калининград.Ru

На предстоящей рабочей неделе в Калининградской области ожидается потепление до +26°C. По сведениям Гидрометцентра, днём в понедельник, 28 августа, температура воздуха в регионе составит +20°C, во вторник — +21°C. В среду и четверг ожидается +26°C, в пятницу — +23°C.

Все пять дней в Калининградской области прогнозируют переменную облачность без осадков. Скорость ветра не превысит 6 м/с. В ночные часы ожидается похолодание до +13 +9°C.

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