Синоптики прогнозируют в Калининградской области потепление до +26°C

На предстоящей рабочей неделе в Калининградской области ожидается потепление до +26°C. По сведениям Гидрометцентра, днём в понедельник, 28 августа, температура воздуха в регионе составит +20°C, во вторник — +21°C. В среду и четверг ожидается +26°C, в пятницу — +23°C.