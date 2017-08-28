Синоптики прогнозируют в Калининградской области потепление до +26°C
В течение рабочей недели в регионе ожидается переменная облачность без осадков.
В течение рабочей недели в регионе ожидается переменная облачность без осадков.
На предстоящей рабочей неделе в Калининградской области ожидается потепление до +26°C. По сведениям Гидрометцентра, днём в понедельник, 28 августа, температура воздуха в регионе составит +20°C, во вторник — +21°C. В среду и четверг ожидается +26°C, в пятницу — +23°C.
Все пять дней в Калининградской области прогнозируют переменную облачность без осадков. Скорость ветра не превысит 6 м/с. В ночные часы ожидается похолодание до +13 +9°C.