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10:59 (мск), источник: Volga News

ГИБДД будет проверять родителей на знание правил о перевозке детей

В Самаре ГИБДД проводит профилактические рейды в преддверии нового учебного года. Мероприятия проводятся, чтобы еще раз напомнить родителям о правилах перевозки детей в автомобиле.

Источник: РИА "Новости"

«С начала 2017 г. в Самаре привлекли к административной ответственности более 2 тыс. водителей, которые нарушили правила перевозки детей, — сообщает старший инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД Самары Ирина Тарпанова. — Поэтому подобные рейды “Детское удерживающее устройство” необходимы, тем более в преддверии нового учебного года. Наряды ДПС будут приближены к местам массового скопления детей и родителей: у торговых центров, торговых базаров. С родителями будут проводит беседы, а детям будут дарить сувениры от ОГИБДД Самары. Нарушителей ждет штраф — 3000 рублей».

В июле 2017 г. в силу вступили новые правила перевозки детей, согласно которым малышей до семи лет можно перевозить только в детских удерживающих устройствах, соответствующих росту и весу ребенка, а также прошедших сертификацию.

Детей от семи до 11 лет можно перевозить на заднем сиденье, пристегнутыми ремнем безопасности. Запрещается перевозить детей младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. Также детей до семи лет нельзя будет оставлять в машине без присмотра.

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