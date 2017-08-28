ГИБДД будет проверять родителей на знание правил о перевозке детей

Источник: РИА "Новости"

«С начала 2017 г. в Самаре привлекли к административной ответственности более 2 тыс. водителей, которые нарушили правила перевозки детей, — сообщает старший инспектор отделения пропаганды БДД ОГИБДД Самары Ирина Тарпанова. — Поэтому подобные рейды “Детское удерживающее устройство” необходимы, тем более в преддверии нового учебного года. Наряды ДПС будут приближены к местам массового скопления детей и родителей: у торговых центров, торговых базаров. С родителями будут проводит беседы, а детям будут дарить сувениры от ОГИБДД Самары. Нарушителей ждет штраф — 3000 рублей».

В июле 2017 г. в силу вступили новые правила перевозки детей, согласно которым малышей до семи лет можно перевозить только в детских удерживающих устройствах, соответствующих росту и весу ребенка, а также прошедших сертификацию.