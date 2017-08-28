Котокафе откроют в «Аптекарском огороде»

Источник: Москва 24

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В «Аптекарском огороде» откроется первое в истории котокафе, сообщает пресс-служба Ботанического сада МГУ. Работать оно будет с 29 по 31 августа включительно — в преддверии единственных в Москве концертов звезды театра «Ла Скала» Николы Уливьери.

Мобильная версия знаменитого заведения «Котики и люди» появится на концертной сцене на Выставочном поле, где и выступит артист 1 и 2 сентября.