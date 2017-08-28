Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пореченков высказался про актера РФ, воюющего за Украину
Названа причина смерти в Москве замминистра РФ, ему было 48 лет
Умерла звезда фильма «Высокий блондин в черном ботинке»
Над российской банковской системой нависла угроза кризиса
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Малахов вместе с Корчевниковым провел «Прямой эфир»: первые фото
Наставники «Голоса 6» рассказали о своем возвращении в шоу
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
СМИ: в Киеве поведали о действиях власти при возвращении Донбасса
HP о том как Путин развалил США, выиграл 3 мировую
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
Лорак поделилась откровенным снимком в бикини - СМИ
Располневшая до 120 кг Кэри разделась для глянца
Московские новостройки подешевеют на 30%
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Фоторепортажи
12Последствия урагана «Харви» в Техасе
13Умерла Вера Глаголева
15:39 (мск), источник: m24.ru

Котокафе откроют в «Аптекарском огороде»

Мобильная версия знаменитого заведения «Котики и люди» появится на концертной сцене на Выставочном поле.

Источник: Москва 24
Читайте также
В Московском Кремле поселился филин
Читайте также
Герои, предсказатели и путешественники: 5 самых известных российских котиков

В «Аптекарском огороде» откроется первое в истории котокафе, сообщает пресс-служба Ботанического сада МГУ. Работать оно будет с 29 по 31 августа включительно — в преддверии единственных в Москве концертов звезды театра «Ла Скала» Николы Уливьери.

Мобильная версия знаменитого заведения «Котики и люди» появится на концертной сцене на Выставочном поле, где и выступит артист 1 и 2 сентября.

Гости сада с 12:00 до 18:00 смогут общаться с десятком дружелюбных животных, каждое из которых обладает уникальным характером и ищет себе приветливый дом. Все кошки в котокафе здоровы, чипированы, социализированы и стерилизованы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Как на городском курорте. Глава проекта "Остров мечты" – о строительстве парка
Посол США назвал санкции против России «тупым инструментом»
Туроператор Ted Travel задолжал своим клиентам 27,6 млн рублей
Сеул заявил о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию
Число жертв ДТП с автобусом на Кубани достигло 19 человек
Последствия урагана «Харви» назвали катастрофическими (фото)
Forbes составил список самых богатых жен российских чиновников
Лауреаты «Оскара» и Нобеля вступились за Серебренникова
Спорт
Почему Сотникова не объявляет о завершении карьеры Фигуристы разучились красиво завершать карьеру. Аделина Сотникова исключением не стала
Авто
В Хабаровске таксист заставил девушек «умыться» зеленкой По информации СМИ, таким образом мужчина решил проучить пассажирок, у которых отсутствовали деньги на проезд
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Коммунальные платежи станут собирать заранее
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой У Анастасии Чернобровиной родился сын.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь