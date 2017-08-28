Котокафе откроют в «Аптекарском огороде»
Мобильная версия знаменитого заведения «Котики и люди» появится на концертной сцене на Выставочном поле.
Мобильная версия знаменитого заведения «Котики и люди» появится на концертной сцене на Выставочном поле.
В «Аптекарском огороде» откроется первое в истории котокафе, сообщает
Мобильная версия знаменитого заведения «Котики и люди» появится на концертной сцене на Выставочном поле, где и выступит артист 1 и 2 сентября.
Гости сада с 12:00 до 18:00 смогут общаться с десятком дружелюбных животных, каждое из которых обладает уникальным характером и ищет себе приветливый дом. Все кошки в котокафе здоровы, чипированы, социализированы и стерилизованы.