Французская актриса Мирей Дарк скончалась в возрасте 79 лет
ПАРИЖ, 28 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Французская актриса и модель Мирей Дарк скончалась в ночь на понедельник на 80-м году жизни, передает газета Parisien.
ПАРИЖ, 28 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Французская актриса и модель Мирей Дарк скончалась в ночь на понедельник на 80-м году жизни, передает газета Parisien.
Фильмография Дарк насчитывает несколько десятков кинолент, многие помнят ее по фильму «Высокий блондин в черном ботинке», где она исполнила главную женскую роль.
В последние годы актриса страдала от серьезных проблем со здоровьем, в частности, перенесла три кровоизлияния в мозг и две операции на сердце.