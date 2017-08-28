Французская актриса Мирей Дарк скончалась в возрасте 79 лет

Фильмография Дарк насчитывает несколько десятков кинолент, многие помнят ее по фильму «Высокий блондин в черном ботинке», где она исполнила главную женскую роль.

На протяжении 15 лет Дарк была спутницей звезды французского кинематографа Алена Делона, однако их отношения официально так и не были зарегистрированы.