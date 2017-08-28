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15:07 (мск), источник: РИА Новости

Французская актриса Мирей Дарк скончалась в возрасте 79 лет

ПАРИЖ, 28 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Французская актриса и модель Мирей Дарк скончалась в ночь на понедельник на 80-м году жизни, передает газета Parisien.

Источник: AFP 2017

Фильмография Дарк насчитывает несколько десятков кинолент, многие помнят ее по фильму «Высокий блондин в черном ботинке», где она исполнила главную женскую роль.

На протяжении 15 лет Дарк была спутницей звезды французского кинематографа Алена Делона, однако их отношения официально так и не были зарегистрированы.

В последние годы актриса страдала от серьезных проблем со здоровьем, в частности, перенесла три кровоизлияния в мозг и две операции на сердце.

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