Британский гребец решил прервать заплыв до Исландии ради собственных детей

Грегори и его команда Polar Row пытались совершить путешествие длиной почти 1900 км из норвежского города Тромсё до Исландии через архипелаг Шпицберген. Экипаж, который на протяжении всего пути справлялся с сильным холодом и промокал в лодке из стекловолокна без парусов и мотора, был вынужден отправить сигнал SOS и был спасен норвежской береговой охраной островка Ян-Майен.

После выхода на сушу четыре из шести гребцов отказались продолжать путешествие из-за угрозы их безопасности. Доплыть до Исландии, до которой осталось всего 547 км, решили только шкипер команды, исландский спортсмен Фианн Пол и американский матрос.

Грегори назвал принятое им решение легким и невероятно трудным одновременно. «Решение остановиться далось мне намного сложнее, чем изначальная идея добраться до конечного пункта — Исландии. Но я поддерживаю шкипера Фианна и попытаюсь помочь ему достичь цели», — заявил Грегори, пишет Daily Mail.

По его словам, чтобы на лодке покинуть остров, на котором высадился экипаж, потребуется ждать несколько месяцев. При этом Грегори признался, что хочет вернуться домой к семье.

«Моим троим маленьким детям нужен отец, который будет отвечать за них и принимать правильные решения. Им нужно, чтобы он был храбрым, предприимчивым, амбициозным и подавал им хороший пример, но им также нужно, чтобы он не принимал решений, которые несут за собой ненужные риски. Там, где есть хотя бы маленький шанс, что я могу не вернуться домой, нужно остановиться», — заявил гребец, не исключив, что некоторые сочтут его решение неверным.

По словам Грегори, на следующей неделе мимо острова может проходить судно, которое примет на борт гребцов, решивших вернуться домой. В то же время шкипер команды сейчас работает над тем, чтобы собрать новый экипаж и добраться до Исландии.