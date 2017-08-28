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12:26 (мск), источник: Моя Планета

Британский гребец решил прервать заплыв до Исландии ради собственных детей

Британский гребец, двукратный олимпийский чемпион Алекс Грегори, высадившийся вместе со своей командой из шести человек на небольшом норвежском островке во время самостоятельного заплыва до Исландии, заявил, что решил отказаться от путешествия и вернуться домой к жене и детям.

Грегори и его команда Polar Row пытались совершить путешествие длиной почти 1900 км из норвежского города Тромсё до Исландии через архипелаг Шпицберген. Экипаж, который на протяжении всего пути справлялся с сильным холодом и промокал в лодке из стекловолокна без парусов и мотора, был вынужден отправить сигнал SOS и был спасен норвежской береговой охраной островка Ян-Майен.

После выхода на сушу четыре из шести гребцов отказались продолжать путешествие из-за угрозы их безопасности. Доплыть до Исландии, до которой осталось всего 547 км, решили только шкипер команды, исландский спортсмен Фианн Пол и американский матрос.

Грегори назвал принятое им решение легким и невероятно трудным одновременно. «Решение остановиться далось мне намного сложнее, чем изначальная идея добраться до конечного пункта — Исландии. Но я поддерживаю шкипера Фианна и попытаюсь помочь ему достичь цели», — заявил Грегори, пишет Daily Mail.

По его словам, чтобы на лодке покинуть остров, на котором высадился экипаж, потребуется ждать несколько месяцев. При этом Грегори признался, что хочет вернуться домой к семье.

«Моим троим маленьким детям нужен отец, который будет отвечать за них и принимать правильные решения. Им нужно, чтобы он был храбрым, предприимчивым, амбициозным и подавал им хороший пример, но им также нужно, чтобы он не принимал решений, которые несут за собой ненужные риски. Там, где есть хотя бы маленький шанс, что я могу не вернуться домой, нужно остановиться», — заявил гребец, не исключив, что некоторые сочтут его решение неверным.

По словам Грегори, на следующей неделе мимо острова может проходить судно, которое примет на борт гребцов, решивших вернуться домой. В то же время шкипер команды сейчас работает над тем, чтобы собрать новый экипаж и добраться до Исландии.

Фианн Пол собрал экипаж, который должен был стать первой командой, доплывшей до Исландии на гребной лодке. В рамках этого проекта спортсмен надеялся собрать средства на строительство школы в Гималаях.

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Британский гребец решил прервать заплыв до Исландии ради собственных детей
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