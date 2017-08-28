Первый в истории российского футбола рэп-баттл прошел на «Санкт-Петербург Арене»
Мастера поэтического слова встретились перед матчем «Зенит» — «Ростов».
Мастера поэтического слова встретились перед матчем «Зенит» — «Ростов».
Первый в истории российского футбола
Матч перед матчем
Арена — фойе «Санкт-Петербург Арены». «Гладиаторы» поэтического слова — рэперы Константин «Хип-хоп одинокой старухи» Лопатин и Николай «Lodoss» Дукмас. Оба уже не раз состязались в поэтических баттлах на одной из самых популярных
Суть
После баттла в тебе будет дыра. Тебя запишем на ремонт кузова. Ты настолько не в теме, что знаешь о Тарасове только из «Инстаграм» Бузовой, — взял слово Лопатин.
— Тут рэперов стало так много, что мы будет резать ножами вас. Мне сказали, что мой соперник — легенда, и я надеялся встретить Аршавина. — парировал Дукмас.
Унижение без нецензурщины
Зрители первого в российском чемпионате по футболу баттла — сплошь болельщики «Зенита», фанаты, которые знают о футболе если не все, то многое. Они бурно реагировали на каждую фразу рэперов, касающуюся любимого вида спорта.
«Откуда столько народу? Скажи мне на милость, а? Ты приехал в Пулково — все подумали: «Зенит» купил Бензема», «Мы рвем тут
Соперники поэтического слова подготовились к поединку и показали зрителям, что
— Но ты не Кержаков, тебя не спасут ни извинения, ни тысяча мальков, — говорит Лопатин, вспоминая о рыбалке бывшего форварда, когда он похвастался в Сети снимком с запрещенным к ловле лососем. Тогда Кержаков пообещал выпустить тысячу мальков в Онежское озеро.
— Тебя будут гнать отсюда в открытую, но ты захочешь остаться. Я называю тебя Йоанном Моло, — в свою очередь отвечал Дукмас.
Надо отдать должное — ни одного нецензурного слова из уст соперников в тот вечер не прозвучало. Победителя в первом