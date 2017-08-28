Первый в истории российского футбола рэп-баттл прошел на «Санкт-Петербург Арене»

Источник: РИА "Новости"

Первый в истории российского футбола рэп-баттл прошел в воскресенье в Петербурге — перед матчем «Зенита» с «Ростовом».

Матч перед матчем

Арена — фойе «Санкт-Петербург Арены». «Гладиаторы» поэтического слова — рэперы Константин «Хип-хоп одинокой старухи» Лопатин и Николай «Lodoss» Дукмас. Оба уже не раз состязались в поэтических баттлах на одной из самых популярных YouTube-площадок страны — канале Versus Battle. Лопатин — победитель второго сезона «Versus:Fresh Blood», Дукмас — полуфиналист проекта.

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Суть рэп-баттлов — унизить и оскорбить противника. Средство — особое рифмосложение. Если изначально рэп-баттлы проходили под музыкальный бит, и соревновались в них исключительно рэперы, то теперь не нужен ни бит, да и участники не обязательно должны иметь отношение к рэп-культуре. Главное — уметь рифмовать. В данном случае — на тему футбола.

После баттла в тебе будет дыра. Тебя запишем на ремонт кузова. Ты настолько не в теме, что знаешь о Тарасове только из «Инстаграм» Бузовой, — взял слово Лопатин.

— Тут рэперов стало так много, что мы будет резать ножами вас. Мне сказали, что мой соперник — легенда, и я надеялся встретить Аршавина. — парировал Дукмас.

Унижение без нецензурщины

Зрители первого в российском чемпионате по футболу баттла — сплошь болельщики «Зенита», фанаты, которые знают о футболе если не все, то многое. Они бурно реагировали на каждую фразу рэперов, касающуюся любимого вида спорта.

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«Откуда столько народу? Скажи мне на милость, а? Ты приехал в Пулково — все подумали: «Зенит» купил Бензема», «Мы рвем тут хип-хоп Старухи, то есть Старую сеньору, получается, мы рвем «Ювентус», — бросались тематическими колкостями рэперы.

Соперники поэтического слова подготовились к поединку и показали зрителям, что кое-что знают и о самих «сине-бело-голубых».

— Но ты не Кержаков, тебя не спасут ни извинения, ни тысяча мальков, — говорит Лопатин, вспоминая о рыбалке бывшего форварда, когда он похвастался в Сети снимком с запрещенным к ловле лососем. Тогда Кержаков пообещал выпустить тысячу мальков в Онежское озеро.

— Тебя будут гнать отсюда в открытую, но ты захочешь остаться. Я называю тебя Йоанном Моло, — в свою очередь отвечал Дукмас.