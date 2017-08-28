Пять районов Ростова оставят без горячей воды

В северном жилом массиве воды не будет в пределах ул. Капустина — Пацаева — Бульвар Комарова — Стартовая — Планетная — Орбитальная — Венеры — Каракумская — пр. Королева — пр. Космонавтов — Волкова.

В района «Темерник» в пределах ул. Лелюшенко — Миронова — Думенко.

На пр. Ленина в пределах ул. Нансена — Ахтарский — Текучева — Мечникова — Стадионная — Шеболдаева — пр. Ленина — Профинтерна — Я. Галана — Ларина — Погодина — Нариманова — пр. Нагибина — Новаторов — Врубовая — пер. Актюбинский.

В центре города жители домов на ул. Набережная р. Дон — Сиверса — Маркова — Локомотивная — Мечникова — Текучева — пр. Театральный — пр. Шолохова — 22 и 21 линии, а также по улицам: Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко также оставят без горячей воды.

Частично без горячего водоснабжения останется и западный район города в пределах ул. пр. Малиновского — Доватора — Мадояна — Стачки — Литвинова — 2я Володарского — Заводская — Каширская, а также в жилом массиве «Ливенцовка» и по улицам: Пескова, пер. Машиностроительный, С. Разина, 3я Кольцевая, Профсоюзная.