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15:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Пять районов Ростова оставят без горячей воды

Как сообщает пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго», из-за ремонтных работ и подготовки к отопительному сезону несколько районов Ростов-на-Дону останутся без горячего водоснабжения с 4 по 8 сентября.

В северном жилом массиве воды не будет в пределах ул. Капустина — Пацаева — Бульвар Комарова — Стартовая — Планетная — Орбитальная — Венеры — Каракумская — пр. Королева — пр. Космонавтов — Волкова.

В района «Темерник» в пределах ул. Лелюшенко — Миронова — Думенко.

На пр. Ленина в пределах ул. Нансена — Ахтарский — Текучева — Мечникова — Стадионная — Шеболдаева — пр. Ленина — Профинтерна — Я. Галана — Ларина — Погодина — Нариманова — пр. Нагибина — Новаторов — Врубовая — пер. Актюбинский.

В центре города жители домов на ул. Набережная р. Дон — Сиверса — Маркова — Локомотивная — Мечникова — Текучева — пр. Театральный — пр. Шолохова — 22 и 21 линии, а также по улицам: Курская, Тамбовская, Воронежская, Футбольная, Павленко также оставят без горячей воды.

Частично без горячего водоснабжения останется и западный район города в пределах ул. пр. Малиновского — Доватора — Мадояна — Стачки — Литвинова — 2я Володарского — Заводская — Каширская, а также в жилом массиве «Ливенцовка» и по улицам: Пескова, пер. Машиностроительный, С. Разина, 3я Кольцевая, Профсоюзная.

По завершении работ горячее водоснабжение будет в полном объеме без дополнительного оповещения.

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