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11:48 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярская телеведущая на конкурсе «Миссис мира» заняла второе место

Евгении Головиной единственной удалось победить в нескольких номинациях.

Красноярская телеведущая Евгения Головина получила титул вице-миссис на международном конкурсе красоты «Миссис мира».

Кстати, красноярка стала единственной участницей, которой удалось победить в нескольких номинациях сразу. Так, помимо номинации вице-миссис WORLDWIDE-2017 Евгения победила еще в двух — «Миссис улыбка» и «Миссис фотогеничность».

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«10 дней подготовки. Насыщенный график, сон по 4 часа в сутки, репетиции, фотосессии, встречи со СМИ. И вот финал. Из 16 номинаций мне единственной досталось целых 3. Я очень счастлива! Это один из лучших дней в моей жизни», — написала Евгения на своей странице в Facebook.

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По-настоящему удивить соперниц и жюри сибирячка смогла на конкурсе национальных костюмов. Как написала сама Евгения, её образ принципиально отличался от всех остальных. Особенно всем понравилась шапка.

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Напомним, что за главный приз боролись более 30 красавиц из разных стран мира. Победительница получила не только денежный приз, но и контракты с крупными косметическими компаниями.

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