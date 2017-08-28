Красноярская телеведущая на конкурсе «Миссис мира» заняла второе место

Красноярская телеведущая Евгения Головина получила титул вице-миссис на международном конкурсе красоты «Миссис мира».

Кстати, красноярка стала единственной участницей, которой удалось победить в нескольких номинациях сразу. Так, помимо номинации вице-миссис WORLDWIDE-2017 Евгения победила еще в двух — «Миссис улыбка» и «Миссис фотогеничность».

«10 дней подготовки. Насыщенный график, сон по 4 часа в сутки, репетиции, фотосессии, встречи со СМИ. И вот финал. Из 16 номинаций мне единственной досталось целых 3. Я очень счастлива! Это один из лучших дней в моей жизни», — написала Евгения на своей странице в Facebook.

По-настоящему удивить соперниц и жюри сибирячка смогла на конкурсе национальных костюмов. Как написала сама Евгения, её образ принципиально отличался от всех остальных. Особенно всем понравилась шапка.