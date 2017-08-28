Красноярская телеведущая на конкурсе «Миссис мира» заняла второе место
Евгении Головиной единственной удалось победить в нескольких номинациях.
Евгении Головиной единственной удалось победить в нескольких номинациях.
Красноярская телеведущая Евгения Головина получила титул
Кстати, красноярка стала единственной участницей, которой удалось победить в нескольких номинациях сразу. Так, помимо номинации
«10 дней подготовки. Насыщенный график, сон по 4 часа в сутки, репетиции, фотосессии, встречи со СМИ. И вот финал. Из 16 номинаций мне единственной досталось целых 3. Я очень счастлива! Это один из лучших дней в моей жизни», — написала Евгения на своей странице в Facebook.
Напомним, что за главный приз боролись более 30 красавиц из разных стран мира. Победительница получила не только денежный приз, но и контракты с крупными косметическими компаниями.