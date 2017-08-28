Илон Маск опубликовал фото Tesla S в своем тоннеле под Лос-Анджелесом

И не просто машины, а своей машины Тесла S внутри тоннеля, выкопанного под Лос-Анджелесом его же буровой компанией. Также Маск разместил новое видео поездки по тоннелю.

Напомним, что согласно идее разработки, машины сами не будут ездить по тоннелю. План состоит в том, что автомобили будут спускаться вниз на специальном лифте, а далее — размещаться на специальных «электрических» платформах, которые будут перевозить транспортные средства по магнитным рельсам со скоростью до 300 и более км/ч. Вот еще опубликованный Маском новый видеоролик поездки по вакуумному тоннелю со скоростью 324 километра в час: