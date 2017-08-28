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11:58 (мск), источник: УралПолит.ру

Гости Дня народов Среднего Урала в Екатеринбурге смогут парковаться бесплатно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа, УралПолит.Ru. Бесплатную парковку организуют в Екатеринбурге для гостей в День народов Среднего Урала.

«Парковка на 500 машиномест будет организована в районе улиц Техническая — Бебеля у парка отдыха “Таганская Слобода” для гостей Дня народов Среднего Урала, который пройдет 2 сентября», — сообщается на Въезд на парковку будет устроен с улицы Технической, на светофоре возле дома № 10. Зайти в парк со стоянки можно будет через южные ворота у спортивной площадки и сцены или через ворота со стороны улицы Бебеля.

День народов Среднего Урала учредили в 2002 году. Ныне Свердловскую область населяют представители 160 национальностей. По словам врио губернатора региона, Евгения Куйвашева, область является одним из регионов России, которые наиболее эффективно и успешно проводят национальную политику.

В праздник будут открыты 30 национальных подворий. Каждое национально-культурное объединение готовит собственную культурную и развлекательную программу. В рамках праздника также будут работать ремесленные мастерские, пройдут спортивные состязания, мастер-классы по приготовлению блюд и созданию национальных атрибутов. На главной сцене парка пройдет межнациональный концерт.

Подчеркнем, что праздник, призванный укрепить межнациональное согласие и продемонстрировать культуру и традиции представителей проживающих в регионе народов, отметят во многих муниципальных образованиях Свердловской области.

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