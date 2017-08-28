Нашествие медведей: хищники держат в страхе белорусскую деревню

Источник: Sputnik.by

От косолапых хищников, которые повадились ходить в гости в белорусскую деревню, первыми пострадали пчеловоды. Медведи — известные сладкоежки, они разрушили несколько ульев с медом.

«Улья перевернуты и вытянуты рамки с медом», — рассказал в сюжете местный житель, показывая последствия визита мишки на пасеку.

В сюжете также показали, как жители деревни спасают мед от медведей — они обнесли улья колючей проволокой, развесили пустые пивные банки на деревьях.

По данным телеканала, нарушителем спокойствия деревни является двухлетний медведь. Фотоловушки, установленные на территории Суражского лесхоза, фиксируют, что в местных лесах появляется все больше медведей. В сюжете были продемонстрированы фото, на которых зафиксированы «вылазки» косолапых на трассы, есть даже фото медведицы с медвежатами, которые идут по трассе.

«Выходит на дорогу, становится на задние лапы и стоит — туша такая», — делится впечатлениями от встречи с медведем еще один местный житель.

В сюжете также показали следы пребывания косолапых на территории деревни — смятую траву и разрушенные муравейники.

Еще один местный житель в интервью ОНТ заявил, что жители деревни Лозоватка по вечерам и в ночное время не выходят из домов — боятся встречи с медведями.

Эта деревня расположена в двух километрах от российской границы. Два года назад в российских лесах бушевали пожары, с тех пор медведи и стали частыми гостями в белорусской деревне.