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18:08 (мск), источник: Газета.Ру

Шведская принцесса Мадлен станет матерью в третий раз

Шведская принцесса Мадлен сообщила в фейсбуке, что станет матерью в третий раз.

Источник: AFP 2017

Шведская принцесса Мадлен сообщила в фейсбуке, что станет матерью в третий раз.

35-летняя представительница королевской семьи замужем за бизнесменом Крисом О’Ниллом.

Принцесса чувствует себя хорошо. Роды ожидаются в марте 2018 года, подтвердил шведский королевский двор. Об этом сообщает The Local.

Мадлен вышла замуж за О’Нилла в 2013 году. Муж принцессы отказался от титула, чтобы продолжать заниматься бизнесом. У супругов есть дочь Леонора и сын Николас.

Семья базируется в Лондоне, но в настоящее время находится в Стокгольме.

Ранее сообщалось, что появились ранее не публиковавшиеся фото из личного альбома принцессы Дианы.

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