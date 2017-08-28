Шведская принцесса Мадлен станет матерью в третий раз
Шведская принцесса Мадлен сообщила в фейсбуке, что станет матерью в третий раз.
Шведская принцесса Мадлен сообщила в фейсбуке, что станет матерью в третий раз.
Шведская принцесса Мадлен сообщила в фейсбуке, что станет матерью в третий раз.
35-летняя представительница королевской семьи замужем за бизнесменом Крисом О’Ниллом.
Принцесса чувствует себя хорошо. Роды ожидаются в марте 2018 года, подтвердил шведский королевский двор. Об этом сообщает The Local.
Семья базируется в Лондоне, но в настоящее время находится в Стокгольме.
Ранее сообщалось, что появились ранее не публиковавшиеся фото из личного альбома принцессы Дианы.