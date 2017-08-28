Сезонные отключения горячей воды начнутся в Хабаровске 1 сентября

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В пятницу, 1 сентября, в Хабаровске начнут испытывать теплотрассы на прочность. Из-за этого жители краевого центра останутся без горячей воды, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Хабаровской теплосетевой компании.

С 1 по 15 сентября будут идти работы в зоне ТЭЦ-1. Горячая вода будет отсутствовать в Индустриальном районе. Кроме того, ее не будет в домах Центрального района в границах улиц Мухина (от Постышева до Слободской), Гамарника (нечетная сторона), Слободской, улицы Пушкина до Карла Маркса. На этот период горячую воду отключат также в Железнодорожном районе (Хабаровск-2, улицы Аэродромная, Целинная, Костромская, район улиц Геодезической, Промывочной, Шмаковской, ДОСы) и в Хабаровском районе (села Ильинка, Ракитное).

Волочаевский городок (дома в районе улицы Подгаева) останется без горячей воды с 6 по 12 сентября — это связано с ремонтом котельной.

Следующая на очереди — зона ТЭЦ-3. Жителям Краснофлотского района придется самим греть воду с 18 по 28 сентября. Без горячей воды в это время также останутся дома в Центральном районе в границах Уссурийского бульвара, улицы Ленинградской, Амурского бульвара, улицы Шеронова, а также на улице Мухина от Постышева до Ленинградской. В Кировском районе воду отключат в границах Амурского бульвара, улиц Джамбула, Шелеста, Воронежской, Ленинградской. В этот же период воды не будет в Железнодорожном районе, за исключением домов на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, Костромской, в ДОСах и микрорайоне Хабаровск-2 (они будут получать горячую воду с ТЭЦ-1).