Меньше 30 судов ожидают прохода по Керчь-Еникальскому каналу
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости (Крым). По состоянию на 10:00 28 августа на якорных стоянках в ожидании следования по
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости (Крым). По состоянию на 10:00 28 августа на якорных стоянках в ожидании следования по
«За 34 часа с момента ограничения плавания, связанного с операцией по установке арки Крымского моста, с обеих сторон от пролива транзитной проводки ждут в общей сложности только 28 судов», — говорится в сообщении.
Как отметили в инфоцентре, это в разы меньше, чем при задержке
«При введении капитаном морского порта Керчь ограничений на плавание в
В частности, на якорных стоянках в северной и южной частях Керченского пролива могут разместиться около 350 судов.
Как только строители завершат свою работу на фарватере, лоцманы таманского и крымского управлений Росморпорта оперативно проведут суда по каналу. В обычных условиях в проводках задействуется 10 лоцманов и 4 лоцманских судна. Накануне и по окончанию установки арок на фарватерные опоры на
«Проводка будет осуществляться даже быстрее, чем после приостановки транзита по штормовым условиям», — заверили в инфоцентре «Крымский мост».