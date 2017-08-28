Меньше 30 судов ожидают прохода по Керчь-Еникальскому каналу

«За 34 часа с момента ограничения плавания, связанного с операцией по установке арки Крымского моста, с обеих сторон от пролива транзитной проводки ждут в общей сложности только 28 судов», — говорится в сообщении.

Как отметили в инфоцентре, это в разы меньше, чем при задержке из-за непогоды, и ниже стандартного трафика движения по каналу. Так, в среднем транзит по каналу ежесуточно осуществляют более 60 судов.

В Росморречфлоте заверили, что судовладельцы были заранее проинформированы о предполагаемых датах установки арки мостового перехода и смогли скорректировать свои графики.

«При введении капитаном морского порта Керчь ограничений на плавание в Керчь-Еникальском канале суда, выходя из морских портов, как правило, следуют экономичным ходом до якорных стоянок, где могут оставаться в ожидании транзита. По обе стороны пролива таких акваторий достаточно», — подчеркнули в инфоцентре.

В частности, на якорных стоянках в северной и южной частях Керченского пролива могут разместиться около 350 судов.

Как только строители завершат свою работу на фарватере, лоцманы таманского и крымского управлений Росморпорта оперативно проведут суда по каналу. В обычных условиях в проводках задействуется 10 лоцманов и 4 лоцманских судна. Накануне и по окончанию установки арок на фарватерные опоры на Керчь-Еникальском канале будут задействованы 20 лоцманов и 5 лоцманских судов.