В Лискинском районе построили многофункциональную площадку

Источник: РИА "Воронеж"

Многофункциональную площадку построили в селе Лискинское Лискинского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила глава Краснознаменского поселения Людмила Квашнина в понедельник 28 августа.

Новый объект расположен рядом со зданием школы. Вокруг спортплощадки цветной плиткой выложили тротуар. Разбили газоны, клумбы и установили лавки.

— Давно мечтали о такой площадке, даже пытались попасть в областную программу. Но потом решили справиться собственными силами. Площадка будет работать не только летом, но и зимой. Здесь можно будет залить каток, — рассказала Людмила Квашнина.

На площадке установили ворота для игры в футбол, волейбольную и баскетбольные сетки.