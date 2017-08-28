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12:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Лискинском районе построили многофункциональную площадку

На строительство выделили более 4 млн рублей.

Источник: РИА "Воронеж"

Многофункциональную площадку построили в селе Лискинское Лискинского района. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила глава Краснознаменского поселения Людмила Квашнина в понедельник 28 августа.

Новый объект расположен рядом со зданием школы. Вокруг спортплощадки цветной плиткой выложили тротуар. Разбили газоны, клумбы и установили лавки.

— Давно мечтали о такой площадке, даже пытались попасть в областную программу. Но потом решили справиться собственными силами. Площадка будет работать не только летом, но и зимой. Здесь можно будет залить каток, — рассказала Людмила Квашнина.

На площадке установили ворота для игры в футбол, волейбольную и баскетбольные сетки.

На объект из бюджета сельского поселения выделили 2 млн 400 тыс. рублей. Руководитель одного из местных сельхозпредприятий выделил еще 2 млн рублей.

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