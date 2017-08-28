Новокуйбышевск отпразднует 65-летний юбилей
Для гостей подготовлена обширная программа.
Для гостей подготовлена обширная программа.
2 сентября в Новокуйбышевске пройдут масштабные мероприятия, посвященные 65-летию города и 60-летию Новокуйбышевской нефтехимической компании.
Празднование начнётся в 11.00 на площади им. Ленина и откроется Фестивалем национальных культур народов Поволжья «Национальные сезоны».
В программе
— торжественная церемония открытия Триумфальной арки, 16.00, проспект Победы;.
— торжественная церемония открытия памятника А. С. Федотовой, Герою Социалистического Труда, первому директору Куйбышевского завода синтетического спирта, 16.30, сквер им. Д. Менделеева;.
— церемония открытия Ледового дворца, 17.00, район озера Сакулино;.
— праздничная программа, посвященная 65-летию города Новокуйбышевска, «Единство и успех», 18.00, стадион «Нефтяник».
Жителей и гостей города ждут выступления творческих коллективов Самарской области, звезд российской эстрады и праздничный салют.