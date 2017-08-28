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12:22 (мск), источник: НИА Самара

Новокуйбышевск отпразднует 65-летний юбилей

Для гостей подготовлена обширная программа.

Источник: Reuters

2 сентября в Новокуйбышевске пройдут масштабные мероприятия, посвященные 65-летию города и 60-летию Новокуйбышевской нефтехимической компании.

Празднование начнётся в 11.00 на площади им. Ленина и откроется Фестивалем национальных культур народов Поволжья «Национальные сезоны».

В программе

— торжественная церемония открытия Триумфальной арки, 16.00, проспект Победы;.

— торжественная церемония открытия памятника А. С. Федотовой, Герою Социалистического Труда, первому директору Куйбышевского завода синтетического спирта, 16.30, сквер им. Д. Менделеева;.

— церемония открытия Ледового дворца, 17.00, район озера Сакулино;.

— праздничная программа, посвященная 65-летию города Новокуйбышевска, «Единство и успех», 18.00, стадион «Нефтяник».

Жителей и гостей города ждут выступления творческих коллективов Самарской области, звезд российской эстрады и праздничный салют.

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