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12:29 (мск), источник: НТА-Приволжье

Высокая пожароопасность лесов и торфяников сохранится 29 августа в Нижегородской области

Как сообщает ЦУКС ГУ МЧС по Нижегородской области со ссылкой на данные ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», 29 августа местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду сохранится IV класс пожароопасности лесов и торфяников.

Источник: AP 2017

Согласно информации, в связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня (0,6), связанных с возникновением природных пожаров.

Кроме этого прогнозируется и увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.

По данным департамента лесного хозяйства Нижегородской области, всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 33 лесных пожара на площади 9,10 га, и т. ч. ликвидировано 33 лесных пожара на площади 9,10 га, Средняя площадь лесного пожара 0,28 га.

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