Высокая пожароопасность лесов и торфяников сохранится 29 августа в Нижегородской области

Согласно информации, в связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня (0,6), связанных с возникновением природных пожаров.
Кроме этого прогнозируется и увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи.
По данным департамента лесного хозяйства Нижегородской области, всего с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 33 лесных пожара на площади 9,10 га, и т. ч. ликвидировано 33 лесных пожара на площади 9,10 га, Средняя площадь лесного пожара 0,28 га.