В Мангистау родилась тройня
АКТАУ. КАЗИНФОРМ — В перинатальном центре Мангистаускрой области готовят к выписке тройню — это два мальчика и девочка, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АКТАУ. КАЗИНФОРМ — В перинатальном центре Мангистаускрой области готовят к выписке тройню — это два мальчика и девочка, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Мамой тройни стала жительница города Жанаозен 35-летняя Джанылхан Айтуова. Дома ее ждут муж и двое сыновей 14 и 15 лет.
«Установить, что женщина ждет тройню, удалось еще в феврале. Ультразвуковое исследование выполнялось 20 февраля в городе нефтяников при беременности 7−8 недель. Женщина сначала не поверила, но ей показали на экране три бьющихся сердечка. Она очень обрадовалась! Вовремя встала на учет, ее беременность протекала относительно гладко. 6 августа она уже поступила в перинатальный центр со сроком беременности в 33 недели», — рассказала
16 августа женщине сделали кесарево сечение. Операцию проводила директор центра, врач высшей категории Жамал Жаманбаева (оперирующий хирург), ассистировала ей А. Джумахатова, врач первое категории. Первым родился мальчик с весом 2 кг 280 граммов, ростом 45 см. Его назвали Абдуррахман. Вторым — также мальчик (Мухаммедали) с весом 2 кг 170 граммов и ростом 44 см. Третьей родилась девочка Азима с весом 2 кг 170 граммов и ростом 46 см.
«Девочка, так сказать, пряталась от хирургов. Все они родились недоношенными, но здоровыми, без отклонений. Завтра маму с детками выписываем», — рассказала Роза Абулхаировна.
Это уже вторая тройня, родившаяся в этом году, первую выписали в январе. В центре маме и детям желают здоровья и долгих лет жизни. МИА «Казинформ» присоединяется к этим пожеланиям.