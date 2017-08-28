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14:55 (мск), источник: Kazinform

В Мангистау родилась тройня

АКТАУ. КАЗИНФОРМ — В перинатальном центре Мангистаускрой области готовят к выписке тройню — это два мальчика и девочка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Мамой тройни стала жительница города Жанаозен 35-летняя Джанылхан Айтуова. Дома ее ждут муж и двое сыновей 14 и 15 лет.

«Установить, что женщина ждет тройню, удалось еще в феврале. Ультразвуковое исследование выполнялось 20 февраля в городе нефтяников при беременности 7−8 недель. Женщина сначала не поверила, но ей показали на экране три бьющихся сердечка. Она очень обрадовалась! Вовремя встала на учет, ее беременность протекала относительно гладко. 6 августа она уже поступила в перинатальный центр со сроком беременности в 33 недели», — рассказала акушер-гинеколог перинатального центра Мангистауской области Роза Баданова.

16 августа женщине сделали кесарево сечение. Операцию проводила директор центра, врач высшей категории Жамал Жаманбаева (оперирующий хирург), ассистировала ей А. Джумахатова, врач первое категории. Первым родился мальчик с весом 2 кг 280 граммов, ростом 45 см. Его назвали Абдуррахман. Вторым — также мальчик (Мухаммедали) с весом 2 кг 170 граммов и ростом 44 см. Третьей родилась девочка Азима с весом 2 кг 170 граммов и ростом 46 см.

«Девочка, так сказать, пряталась от хирургов. Все они родились недоношенными, но здоровыми, без отклонений. Завтра маму с детками выписываем», — рассказала Роза Абулхаировна.

Это уже вторая тройня, родившаяся в этом году, первую выписали в январе. В центре маме и детям желают здоровья и долгих лет жизни. МИА «Казинформ» присоединяется к этим пожеланиям.

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