«Сухой закон» введут в Иркутской области 1 сентября

Продажа алкогольной продукции на территории Иркутской области будет запрещена в День знаний 1 сентября с 8.00 до 23.00. Запрет не коснется предприятий общественного питания. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

Напомним, что за незаконную продажу алкогольной продукции в день запрета предусмотрена административная ответственность по статье «Нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции». Штраф за данное правонарушение на должностных лиц составляет от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей.