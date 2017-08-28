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12:34 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Сухой закон» введут в Иркутской области 1 сентября

Розничная продажа алкоголя будет запрещена в День знаний с 08.00 до 00.00.

Источник: РИА "Новости"

Продажа алкогольной продукции на территории Иркутской области будет запрещена в День знаний 1 сентября с 8.00 до 23.00. Запрет не коснется предприятий общественного питания. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.

Напомним, что за незаконную продажу алкогольной продукции в день запрета предусмотрена административная ответственность по статье «Нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции». Штраф за данное правонарушение на должностных лиц составляет от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц от 50 до 100 тысяч рублей.

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