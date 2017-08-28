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12:33 (мск), источник: РБК

Хабаровских таксистов уволили из-за «умывания» пассажирок зеленкой

Руководство сервиса заказа такси «Максим» в Хабаровске считает «недопустимым» поведение своего таксиста, который заставил «умываться» зеленкой двух девушек, не заплативших за проезд в такси. Об этом сообщила РБК специалист отдела по связям с общественностью службы этого такси Мария Пухова.

Она уточнила, что в этой ситуации и пассажиры, и водитель совершили противоправные действия. По результатам проверки будет решаться, возможно ли продолжить сотрудничество с водителем. «У водителей есть инструкция, как действовать, если пассажир отказывается платить. Самоуправство недопустимо», — подчеркнула она.

По словам Пуховой, стоимость поездки по междугороднему маршруту составила 2150 руб., пассажиры по приезду не расплатились.

Водитель понадеялся на порядочность пассажиров, не взял предоплату и остался без заработка. Ему еще нужно платить за аренду автомобиля.
Мария Пухова

Представитель «Максима» считает, что после инцидента водитель сам обратился в полицию. «Наши менеджеры готовы по запросу полиции предоставить дополнительную информацию о поездке», — заключила она.

Такси «Максим» перестало сотрудничать с таксистами (на видео, которое попало в Сеть, видны двое мужчин. — РБК), которые, согласно появившемуся в Сети видео, заставляли не заплативших за проезд двух девушек «умываться» зеленкой. Об этом заявил «РИА Новости» председатель Дальневосточной ассоциации перевозчиков такси Александр Садков.

По словам Садкова, ассоциация попросила руководителя диспетчерской службы такси Максима Шушарина из города Кургана разорвать партнерские отношения с этими таксистами. Он отметил, что руководство солидарно с ассоциацией и считает, что «так происходить не должно».
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По мнению Шушарина, чтобы обезопасить и пассажиров, и таксистов, в сфере перевозок нужно навести порядок и принять соответствующие законы. Эти нормы должны регулировать вопросы безопасности таксистов и пассажиров «хотя бы на региональном уровне», а сама отрасль нуждается в контроле.

Собеседник агентства добавил, что до этого происшествия ассоциация направила в краевую думу законопроект о такси.

После публикации видеозаписи в интернете инцидента с зеленкой полиция в Хабаровске начала проверку. По данным главы пресс-службы управления регионального управления МВД Кирилла Блинова, девушки, которых «умыли» зеленкой, в полицию не обращались.

На кадрах видно, как мужчина открывает бутылку с зеленкой и заставляет девушку измазать себя раствором. Еще одна девушка стоит рядом с уже облитым зеленкой лицом. Снимающий видео заявляет, что девушки ехали в находящийся недалеко от Хабаровска город Вяземский, но сказали, что у них нет денег на оплату проезда. «Будете в YouTubе сегодня», — уточнил участник видео.

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