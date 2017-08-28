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12:33 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае обнаружены следы пребывания пещерного льва

Пещера, где была сделана находка, давно известна специалистам. Там еще в советское время обнаружили кости дикобраза. Но летом 2017 года экспертов, вернувшихся в пещеру, ждал новый сюрприз.

Этим летом специалисты института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук провели исследование в пещере возле Березников. Пробравшись вглубь на 30 м, эксперты обнаружили множество разных костей доисторических животных. Здесь были останки пещерных медведей, бизонов, лошадей, оленей, волков, а также зуб гигантского пещерного льва, пишет «Областная газета».

Изучив зуб, можно будет узнать, были ли гигантские пещерные львы прямыми предками современных львов.

— Пока у Березников найден лишь один зуб гигантского льва, но это только начало. Пещеру надо продолжать исследовать, возможно, там будут и другие находки. Предположить, что доисторического льва в этой пещере съели более сильные хищники, нельзя. Да, поблизости оказалось множество костей гигантского пещерного медведя. Однако мы уже знаем, что пещерные медведи, в отличие от их современных родичей, совершенно не ели мясо. Были проведены анализы состава их костей, и теперь совершенно точно известно: пещерные медведи-гиганты питались исключительно травой, — цитирует издание слова старшего научного сотрудника Института экологии растений и животных УрО РАН Павла Косинцева.

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