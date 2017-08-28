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16:34 (мск), источник: РИА Крым

Полина Гагарина — крымчанам: «Миллион раз спасибо»

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг — РИА Новости (Крым). Популярная певица Полина Гагарина, вернувшаяся с гастрольного тура по городам полуострова, поблагодарила крымчан за теплый прием и поддержку. Своими впечатлениями о крымском турне она поделилась с поклонниками в Instagram.

Источник: РИА "Новости"

По словам Гагариной, ей было нелегко после рождения дочери вернуться к гастрольной деятельности. Однако поддержка поклонников помогла ей встать в строй.

«Это был огонь, это было невероятно! Ялта, Севастополь, Симферополь — Спасииииибо! Миллион раз спасибо! Было непросто начинать тур после рождения доченьки, войти в режим, в ритм, но вы нас так зарядили, что теперь только вперед! Мы еще сильней, мы еще энергичней и у нас так много новых красивых номеров! Ждем встречи с вами!», — написала Гагарина.

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Как ранее сообщал РИА Новости (Крым), этим летом в Крыму побывали десятки звезд шоу-бизнеса, известных личностей и политиков. Например, в минувшие выходные в Ялте выступал Григорий Лепс, а до этого в городах прошли гастроли Филиппа Киркорова, Анастасии Волочковой и других «звезд». Своими впечатлениями они с удовольствием делятся с подписчиками в соцсетях, поскольку на полуострове им удается совмещать работу и отдых.

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