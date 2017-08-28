В Петербурге снесли флигель исторического здания XVIII века

Источник: "Российская газета"

Когда на место проведения работ прибыла полиция, значительная часть флигеля уже превратилась в груду кирпичей.

Часть дворового флигеля была руинирована, исторический кирпич свален во дворе. Оконные проемы демонтированы, складированы рядом. Городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

В свое оправдание КГИОП выпустил заявление, где сказано, что комитет в свое время отказал собственнику здания в выдаче разрешения на демонтаж флигеля. Однако больше никаких мер принято не было, поэтому владелец дома в итоге сам уничтожил пристройку.

Между тем здание входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения.

В конце XVIII века здесь жил архитектор Василий Баженов, в начале XIX века декабрист Илья Долгоруков, а на рубеже XX века художница Зинаида Серебрякова, а также семьи архитекторов и художников Бенуа и Лансере.