В Петербурге снесли флигель исторического здания XVIII века
Петербургские чиновники не смогли предотвратить снос флигеля дома 37 литера А по проспекту
Петербургские чиновники не смогли предотвратить снос флигеля дома 37 литера А по проспекту
Когда на место проведения работ прибыла полиция, значительная часть флигеля уже превратилась в груду кирпичей.
Часть дворового флигеля была руинирована, исторический кирпич свален во дворе. Оконные проемы демонтированы, складированы рядом.
В свое оправдание КГИОП выпустил заявление, где сказано, что комитет в свое время отказал собственнику здания в выдаче разрешения на демонтаж флигеля. Однако больше никаких мер принято не было, поэтому владелец дома в итоге сам уничтожил пристройку.
В конце XVIII века здесь жил архитектор Василий Баженов, в начале XIX века декабрист Илья Долгоруков, а на рубеже XX века художница Зинаида Серебрякова, а также семьи архитекторов и художников Бенуа и Лансере.
В итоге чиновникам осталось только обратиться в УМВД России по Адмиралтейскому району