Скончался известный казахстанский диктор Тыныс Утебаев
В возрасте 73 лет скончался известный казахстанский диктор Тыныс Утебаев, передает Tengrinews.kz.
В возрасте 73 лет скончался известный казахстанский диктор Тыныс Утебаев, передает Tengrinews.kz.
Сообщение с соболезнованиями появилось на странице председателя правления АО «РТРК «Казахстан» Ерлана Карина в Facebook.
Тыныс Утебаев начал свой трудовой путь в Узбекистане. В 1967 году он впервые открыл на узбекском телевидении программу на казахском языке.
Будучи первоклассным диктором и журналистом, Тыныс Утебаев стоял у истоков зарождения независимого казахстанского телевидения.
В последние годы ветеран казахского телевидения работал на должности первого заместителя председателя АО «РТРК «Казахстан».