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12:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

На кемеровскую предпринимательницу напали, когда она выходила с работы

Женщина собиралась уходить, когда в принадлежащее ей помещение вошли двое неизвестных.

В Кемерове на местную 39 -летнюю предпринимательницу напали в конце рабочего дня.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, мужчина и женщина угрожали кемеровчанке ножом. Они похитили мобильный телефон и ноутбук стоимостью 20 000 рублей. Полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались 34-летний житель Ленинска-Кузнецкого и его 26-летняя подруга. Их задержали по месту жительства и доставили в Кемерово.

В настоящее время похищенное частично изъято и возвращено владелице. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Им грозит до 10 лет лишения свободы. Задержанный мужчина находится под стражей.

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