На кемеровскую предпринимательницу напали, когда она выходила с работы

В Кемерове на местную 39 -летнюю предпринимательницу напали в конце рабочего дня.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, мужчина и женщина угрожали кемеровчанке ножом. Они похитили мобильный телефон и ноутбук стоимостью 20 000 рублей. Полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались 34-летний житель Ленинска-Кузнецкого и его 26-летняя подруга. Их задержали по месту жительства и доставили в Кемерово.