На кемеровскую предпринимательницу напали, когда она выходила с работы
Женщина собиралась уходить, когда в принадлежащее ей помещение вошли двое неизвестных.
Женщина собиралась уходить, когда в принадлежащее ей помещение вошли двое неизвестных.
В Кемерове на местную 39 -летнюю предпринимательницу напали в конце рабочего дня.
Как сообщает
В настоящее время похищенное частично изъято и возвращено владелице. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Им грозит до 10 лет лишения свободы. Задержанный мужчина находится под стражей.