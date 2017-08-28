В Волгограде начали выявлять нелегальные такси и штрафовать их водителей
Профилактическое мероприятие «Нелегальное такси» пройдет в Волгограде с 28 по 30 августа.
Профилактическое мероприятие «Нелегальное такси» пройдет в Волгограде с 28 по 30 августа.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятие совместно с представителями областного комитета транспорта и дорожного хозяйства. Водители такси, не имеющие разрешения на перевозку пассажиров и багажа, будут штрафоваться на 5 000 рублей.
Отметим, что рейд пройдет в целях профилактики ДТП, обеспечения безопасности пассажиров такси и идентификации легковых такси по отношению к другому транспорту, выявления лиц, занимающихся незаконной перевозкой пассажиров.