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15:18 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде начали выявлять нелегальные такси и штрафовать их водителей

Профилактическое мероприятие «Нелегальное такси» пройдет в Волгограде с 28 по 30 августа.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятие совместно с представителями областного комитета транспорта и дорожного хозяйства. Водители такси, не имеющие разрешения на перевозку пассажиров и багажа, будут штрафоваться на 5 000 рублей.

Отметим, что рейд пройдет в целях профилактики ДТП, обеспечения безопасности пассажиров такси и идентификации легковых такси по отношению к другому транспорту, выявления лиц, занимающихся незаконной перевозкой пассажиров.

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