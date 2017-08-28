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13:39 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Пьяный мужчина в Новосибирске после ДТП купил себе пиво

Инцидент произошел на улице Кропоткина.

В столице Сибири пьяный водитель за рулем Опеля протаранил автомобиль и ушел с места происшествия в магазин. Об этом сообщает Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Вчера днем пострадал водитель Toyota Caldina на улице Кропоткина. У пересечения с улицей Брестской водитель остановился на светофоре, и в этот момент в него врезался Opel Corsa. Очевидец ДТП рассказал, что мужчина за рулём Опеля был пьян. На место происшествия выехали инспекторы ДПС, тем временем сам виновник дорожно-транспортного происшествия ушел в магазин, где купил себе еще алкоголя.

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