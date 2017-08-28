Омичи на «Зелёном острове» будут сдавать нормы ГТО
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Нормы ГТО омичи будут сдавать на новом
Сейчас на месте проводят подготовительные работы по планировке площадки.
«Мы с нетерпением ждем этот стадион. В нем нуждаются все, кто занимается на Зеленом острове: студенты СибГУФКа, спортсмены, детские клубы по месту жительства, омичи, ведущие активный и здоровый образ жизни», — говорит директор профильного департамента Михаил Расин.
Отметим, что для присвоения статуса центра тестирования Всероссийского
«Помимо поля для
Добавим, что «Зелёный остров» был выбран для возведения стадиона неслучайно — место не подвержено затоплению, находится в черте города, до него легко добраться на транспорте или на велосипеде.
Для озеленения на месте высадили более 100 саженцев шаровидных ив, лиственниц, дубов, лип, елей, рябин и канадских клёнов. Озеленение продолжится и после строительства объекта.