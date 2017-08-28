Омичи на «Зелёном острове» будут сдавать нормы ГТО

Нормы ГТО омичи будут сдавать на новом мини-стадионе на «Зелёном острове». Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Объект должен появиться в этом году.

Сейчас на месте проводят подготовительные работы по планировке площадки.

«Мы с нетерпением ждем этот стадион. В нем нуждаются все, кто занимается на Зеленом острове: студенты СибГУФКа, спортсмены, детские клубы по месту жительства, омичи, ведущие активный и здоровый образ жизни», — говорит директор профильного департамента Михаил Расин.

Отметим, что для присвоения статуса центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в типовой проект внесли изменения.

«Помимо поля для мини-футбола, площадки для игры в волейбол и баскетбол, круговой дорожки, сектора для прыжков в длину, силовой зоны на стадионе будет построена 60-метровая беговая дорожка для сдачи норм ГТО», — сообщил представитель ООО «Спортанстрой» в Омске Сергей Шипицын.

Добавим, что «Зелёный остров» был выбран для возведения стадиона неслучайно — место не подвержено затоплению, находится в черте города, до него легко добраться на транспорте или на велосипеде.