Омичи танцуют на крыше подземного перехода

Инцидент произошел в ночь с субботу на воскресенье, на улице Ленина, в районе бара «ПИТЕР@PAN». Молодые люди забрались на крышу недавно отремонтированного подземного перехода и устроили танцевальный марафон под громкую музыку, которая играла в заведении. Неизвестно сколько продолжался этот акт вандализма, но никого из прохожих горожан их действия не смутили.