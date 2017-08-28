Омичи танцуют на крыше подземного перехода
Импровизированная «танцевальная площадка» находится на улице Ленина.
Импровизированная «танцевальная площадка» находится на улице Ленина.
Инцидент произошел в ночь с субботу на воскресенье, на улице Ленина, в районе бара «ПИТЕР@PAN». Молодые люди забрались на крышу недавно отремонтированного подземного перехода и устроили танцевальный марафон под громкую музыку, которая играла в заведении. Неизвестно сколько продолжался этот акт вандализма, но никого из прохожих горожан их действия не смутили.
Напомним, власти города предлагают сделать улицу Ленина пешеходной на выходные. Они не оставляют надежды создать дополнительные площадки для культурного общения омичей.