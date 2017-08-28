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13:32 (мск), источник: Om1.ru

Омичи танцуют на крыше подземного перехода

Импровизированная «танцевальная площадка» находится на улице Ленина.

Инцидент произошел в ночь с субботу на воскресенье, на улице Ленина, в районе бара «ПИТЕР@PAN». Молодые люди забрались на крышу недавно отремонтированного подземного перехода и устроили танцевальный марафон под громкую музыку, которая играла в заведении. Неизвестно сколько продолжался этот акт вандализма, но никого из прохожих горожан их действия не смутили.

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Напомним, власти города предлагают сделать улицу Ленина пешеходной на выходные. Они не оставляют надежды создать дополнительные площадки для культурного общения омичей.

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