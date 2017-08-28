Победителей кинофестиваля Bridge of Arts назвали в Ростове
Победителей III Международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts назвали в Ростове.
Победителей III Международного фестиваля мотивационного кино и спорта Bridge of Arts назвали в Ростове.
Как сообщается 28 августа на сайте фестиваля, по итогам основного конкурса главный приз за лучший фильм получила лента «Желтый» иранского режиссера Мостафы
Приз за лучшую режиссуру достался японцу Синобу Ягути, участвовавшему в конкурсе с фильмом «Однажды не стало электричества».
Награду за лучшую женскую роль получила Зузана Кронерова, снявшаяся в
Приза за лучшую мужскую роль удостоен Родриго Пандольфо — актер фильма «Жуан, или Маэстро» (режиссер Мауро Лима, Бразилия).
По итогам конкурса короткометражного кино призом за лучший фильм отмечена лента «Я вижу тебя» режиссера Дениса Кудрявцева.
Награду за лучшую режиссерскую работу получил француз Лоик Барч за фильм «Голиаф».
Призом по итогам конкурса «Россия вдохновляет!» отмечена «Териберка.LIVE» режиссера Юлия Варенцова из Мурманской области.
Напомним, III Международный фестиваль мотивационного кино и спорта Bridge of Arts прошел в Ростове