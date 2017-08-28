В День города в Челябинске перекроют весь центр
Праздник состоится 9 сентября на трех основных площадках — парке Пушкина, Театральной площади и площади Революции.
Праздник состоится 9 сентября на трех основных площадках — парке Пушкина, Театральной площади и площади Революции.
Центральные улицы Челябинска перекроют в Челябинске в День города, 9 сентября, — об этом в понедельник, 28 августа, в ходе аппаратного совещания сообщил начальник управления культуры Дмитрий Назаров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По его словам, часть дорог будет частично перекрыта в дневное время и полностью — в вечернее. Ограничения введут на улице Тимирязева, проспекте Ленина, а также от улицы Цвиллинга до Красной. В вечернее время перекроют движение по улице Труда, Свердловскому проспекту и улице Кирова.
Напомним, в афишу 2017 года вошло 100 мероприятий, 26 из которых состоятся непосредственно в день празднования. В программе — выступления групп «Корни», «Фабрика», «Градусы», а также Олега Газманова. Завершит праздник фейерверк с музыкальным оформлением.