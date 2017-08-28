В День города в Челябинске перекроют весь центр

Источник: AP 2017

Центральные улицы Челябинска перекроют в Челябинске в День города, 9 сентября, — об этом в понедельник, 28 августа, в ходе аппаратного совещания сообщил начальник управления культуры Дмитрий Назаров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По его словам, часть дорог будет частично перекрыта в дневное время и полностью — в вечернее. Ограничения введут на улице Тимирязева, проспекте Ленина, а также от улицы Цвиллинга до Красной. В вечернее время перекроют движение по улице Труда, Свердловскому проспекту и улице Кирова.