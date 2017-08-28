Челябинская Кировка перенесется во времена ремесленной Руси

Организаторы обещают превратить окончание лета в настоящий праздник. С каждым годом число участников фестиваля «Во славу металла» становится все больше. В этом году в нем примут участие мастера из Владивостока, Вологдаа, Калининграда, Королева, Можайска, Москвы, Мышкины, Перми, Петропавловск-Камчатского, Рыбинска, Санкт-Петербурга, Симферополя, Соликамска, Томска, Юргы, а также Вологодской, Кемеровской, Челябинской, Ярославской областей, Крыма и Камчатского края. Часть экспонатов уже выставлена на Кировке — их доделывают мастера, чтобы представить челябинской публике.

Программа двух фестивальных дней будет предельно насыщенной.

28 августа на Кировке открывается ремесленная выставка: на центральной пешеходной улице расположатся авторские скульптуры, предметы интерьера, быта, украшения, сделанные мастерами. Экспонаты прибудут из Калининграда, Санкт-Петербурга, Ярославля.

2 и 3 сентября в Челябинск съедутся лучшие кузнецы со всей России, чтобы продемонстрировать свое мастерство.

Торжественное открытие фестиваля состоится 2 сентября на Кировке, возле Главпочтамта. Начало — в 11.00. Здесь же в течение двух дней будет проходить большая концертная программа с участием фольклорных хореографических и вокальных коллективов Южного Урала.