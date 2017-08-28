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15:22 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде ограничат движение на время велопробега

3 сентября на некоторых центральных улицах Калининграда ограничат движение. Это связано с проведением XXXII традиционного велопробега.

Источник: Вести - Калининград

Закрытие движения автотранспорта будет происходить с 10.00 до 11.00 при движении колонны участников. В течение часа будет ограничено движение на Гвардейском проспекте, пл. Победы, Советском проспекте, у форта № 5 с выездом из Калининграда.

С 16.00 до 17.00 планируется провести оперативное закрытие движение транспорта по ул. Ген. Челнокова, ул. Елизаветинской, ул. Согласия в районе ДС «Янтарный».

На время оперативного закрытия движения по маршруту следования колонны участников велопробега временно будет прекращено движение общественного транспорта по указанным улицам.

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