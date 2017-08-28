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13:46 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре завершили укладку асфальта на пересечении Волжского и Московского шоссе

Хоть дорога не открыта, водители уже пытаются по ней объехать пробку.

Источник: РИА "Новости"

В Самаре подрядчики практически завершили укладку асфальта на пересечении Волжского и Московского шоссе. Новую дорогу еще официально не открыли, но автомобилисты уже приступили к ее проверке. Таким образом они объезжают пробку, пишет 63.ру.

— Пока мы тряслись в пробке на основном ходе Московского шоссе, эти проныры объехали тоннель по новой дороге. Хорошая, видимо, дорога — скорость автомобилисты развивали очень хорошую, — рассказали местные жители.

Стоит отметить, что официально дорогу для проезда автомобилей пока не открывали. Запустить в работу развязку планируют не раньше 1 сентября.

Напомним, что движение по тоннелю на пересечении Ракитовского и Московского шоссе в обе стороны открыли 23 июля. Тогда и закрыли для проезда участок на пересечении с Волжским шоссе.

Завершить работы планируют к осени. Ожидается, что развязки на пересечении с Ракитовским шоссе и с проспектом Кирова заработают в полном объеме 1 сентября.

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