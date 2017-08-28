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13:23 (мск), источник: Вести Иркутск

Велозаезд в Иркутске собрал почти три тысячи участников

Огромная колонна велосипедистов движется по центральным улицам Иркутска. Кажется, этому морю людей и техники нет конца.

Заезд собрал почти 3 тысячи любителей двухколёсного транспорта. Люди с удовольствием крутят педали и колесят по городу. В другие дни из-за плотного автомобильного трафика вряд ли можно вот так, свободно и безопасно, покататься по иркутским улицам:

Иркутянка Татьяна Родионова впервые участвует в велозаезде. Наравне со взрослыми здесь едут двое её сыновей. Младшему всего 4 года. Протяжённость маршрута — 9 километров, от стадиона «Труд» до Нижней набережной и обратно. Во время прохождения колонны автомобильное движение перекрыли. Чтобы не создавать автомобильных пробок, организаторы проводят акцию вечером в воскресенье:

Заезд проходит 11-й год подряд. Нынешний побил рекорды по количеству участников. Люди говорят, что популярность двухколёсного транспорта набирает обороты. Этому способствует развитие в Иркутске соответствующей инфраструктуры.

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