Домашний сокол Лунтик выпрашивал мышь у прохожих
О возвращении домашнего сокола Лунтика, сбежавшего 26 августа, сообщили волонтеры из Центра реабилитации хищных птиц в Новосибирске.
О возвращении домашнего сокола Лунтика, сбежавшего 26 августа, сообщили волонтеры из Центра реабилитации хищных птиц в Новосибирске.
Птица улетела два дня назад, когда ее пересаживали — Лунтик испугался и рванул поводок. В Центр реабилитации хищных птиц сокол попал почти птенцом с травмой крыла. За время, проведенное с людьми, Лунтик стал абсолютно ручным.
Волонтеры беспокоились о том, что сокол не приспособлен к жизни в дикой природе и не умеет самостоятельно добывать пищу. И вот
Очевидцы сначала подумали, что «птица запуталась в веревочках и пришла звать помощи». Они срезали путцы, но «свободный» сокол категорически отказывался улетать и продолжал истошно кричать. Тогда люди решили позвонить в Центр реабилитации хищных птиц.
«Буквально тут же со скоростью реактивного самолета прибежал наш волонтер с заветной мышью в руках — которую, собственно, и выпрашивала птица, крича на людей. Сейчас отъедается дома, спокоен и расслаблен», — написали в паблике Центра.
Недавно от волонтера Центра реабилитации хищных птиц сбежал еще один пернатый постоялец — серая цапля Чапа. Когда птицу подобрали, она была очень истощена и страдала от травмы ноги. Люди поставили во дворе двухметровый бассейн, в который кидали замороженную рыбу. Чтобы Чапа не привыкла к «казенной еде», в бассейн подавали из шланга сильный напор воды для хоть