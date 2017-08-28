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13:42 (мск), источник: VN.ru

Домашний сокол Лунтик выпрашивал мышь у прохожих

О возвращении домашнего сокола Лунтика, сбежавшего 26 августа, сообщили волонтеры из Центра реабилитации хищных птиц в Новосибирске.

Птица улетела два дня назад, когда ее пересаживали — Лунтик испугался и рванул поводок. В Центр реабилитации хищных птиц сокол попал почти птенцом с травмой крыла. За время, проведенное с людьми, Лунтик стал абсолютно ручным.

Волонтеры беспокоились о том, что сокол не приспособлен к жизни в дикой природе и не умеет самостоятельно добывать пищу. И вот наконец-то Лунтик нашелся — после двухдневных скитаний он прилетел на то место, где сорвался.

Очевидцы сначала подумали, что «птица запуталась в веревочках и пришла звать помощи». Они срезали путцы, но «свободный» сокол категорически отказывался улетать и продолжал истошно кричать. Тогда люди решили позвонить в Центр реабилитации хищных птиц.

«Буквально тут же со скоростью реактивного самолета прибежал наш волонтер с заветной мышью в руках — которую, собственно, и выпрашивала птица, крича на людей. Сейчас отъедается дома, спокоен и расслаблен», — написали в паблике Центра.

Во время загрузки произошла ошибка.

Недавно от волонтера Центра реабилитации хищных птиц сбежал еще один пернатый постоялец — серая цапля Чапа. Когда птицу подобрали, она была очень истощена и страдала от травмы ноги. Люди поставили во дворе двухметровый бассейн, в который кидали замороженную рыбу. Чтобы Чапа не привыкла к «казенной еде», в бассейн подавали из шланга сильный напор воды для хоть какого-то движения рыбы. Спустя несколько дней цапля почувствовала себя настолько хорошо, что, напоследок плотно позавтракав, неожиданно для всех «набрала высоту и досвидулички».

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