Домашний сокол Лунтик выпрашивал мышь у прохожих

Птица улетела два дня назад, когда ее пересаживали — Лунтик испугался и рванул поводок. В Центр реабилитации хищных птиц сокол попал почти птенцом с травмой крыла. За время, проведенное с людьми, Лунтик стал абсолютно ручным.

Волонтеры беспокоились о том, что сокол не приспособлен к жизни в дикой природе и не умеет самостоятельно добывать пищу. И вот наконец-то Лунтик нашелся — после двухдневных скитаний он прилетел на то место, где сорвался.

Очевидцы сначала подумали, что «птица запуталась в веревочках и пришла звать помощи». Они срезали путцы, но «свободный» сокол категорически отказывался улетать и продолжал истошно кричать. Тогда люди решили позвонить в Центр реабилитации хищных птиц.

«Буквально тут же со скоростью реактивного самолета прибежал наш волонтер с заветной мышью в руках — которую, собственно, и выпрашивала птица, крича на людей. Сейчас отъедается дома, спокоен и расслаблен», — написали в паблике Центра.

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