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13:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже усилят меры безопасности в День знаний

Сотрудники охранных предприятий и работники учебных заведений организуют особо пропускной режим.

Источник: РИА "Воронеж"

Меры безопасности усилят в воронежских школах в пятницу, 1 сентября. Сотрудники частных охранных предприятий и работники учебных заведений организуют особо пропускной режим к местам, где будут проходить мероприятия, сообщила пресс-служба городской администрации в понедельник, 28 августа.

Комиссии с участием кинологов проверят здания образовательных учреждений. Городские службы спасения будут работать в усиленном режиме. Также 467 сотрудников полиции и 120 работников ГИБДД проследят за порядком по усиленному плану. Кроме того, организуют дежурство дополнительных автомобилей «скорой». Персональная ответственность за выполнение требований, которые обеспечивают безопасность, лежит на директорах школ, гимназий и лицеев.

Согласно данным управления образования и молодежной политики, в торжественных мероприятиях Дня знаний поучаствуют 88 тыс. воронежских школьников. Около 10,5 тыс. ребят пойдут в первый класс.

Сотрудники городской администрации призвали воронежцев соблюдать общественный порядок и придерживаться норм безопасности. Также чиновники попросили горожан обращать внимание на подозрительных людей и предметы, а также на «забытые» сумки, чемоданы и свертки. Сообщить о ЧП можно:

в МВД по Воронежу — 255 57 22; ГУ МВД — 251 12 16; в оперативный штаб — 222 98 76; в единую дежурно-диспетчерскую службу Воронежа — 222 33 12, 222 33 15 или 112 (с мобильного телефона); дежурному УФСБ РФ по Воронежской области — 255 04 44.

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