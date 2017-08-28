Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Свадьба племянника Кадырова с Rolls-Royce ошеломила Рунет (видео)
Названа причина смерти в Москве замминистра РФ, ему было 48 лет
Россияне назвали оптимальный возраст для вступления в брак
В Подмосковье начали возвращать деньги за капремонт
Ирина Шейк проводит время с подругами в Москве
Овальный кабинет Обамы и Трампа: найдите 7 отличийКак выглядит рабочее место Дональда Трампа — и чем оно отличается от кабинета Барака Обамы?
Маргарита Терехова отмечает 75-летие
Умер актер Джей Томас
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
СМИ: в Киеве поведали о действиях власти при возвращении Донбасса
HP о том как Путин развалил США, выиграл 3 мировую
Неловкий момент: угадайте, что происходит с женщинами на картинах
64-летняя жена Макрона появилась на публике в экстремальном мини
СМИ рассказали об ответе РФ на военное присутствие США на Украине
Располневшая до 120 кг Кэри разделась для глянца
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
11Солнечное затмение над США
10Землетрясение на юго-западе Китая
16:40 (мск), источник: Мослента

В новых домах для участников реновации обойдутся без отключений горячей воды

Такой необходимости не будет.

Источник: AP 2017

Отключений горячей воды в новых домах, построенных по программе реновации в Москве, не будет. Об этом сообщил в интервью «Газете.Ru» мэр города Сергей Собянин.

Он пояснил, что необходимости проводить профилактику водопроводных систем в новых домах нет.

Но новые дома когда-нибудь станут старыми, и потребность в отключении горячей воды, хотя бы ненадолго, появится.
Сергей Собянин
Мэр Москвы

Собянин добавил, что для программы реновации также будут разработаны новые проекты планировок кварталов, которые позволят сделать больше общественных пространств, зеленых зон, парковок и социальных объектов.

Ранее в Москве был объявлен конкурс среди архитекторов на разработку концепции экспериментальных площадок в рамках программы реновации ветхого жилья.

Свои заявки уже подали более 130 претендентов, в том числе 40 из них поступили от архитектурных бюро из 17 стран: Германии, Нидерландов, Великобритании, Испании, Малайзии, Италии, Венгрии, Сербии, Турции, Франции, США, Японии и других.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Как развлекались в СССР. Фото
Бизнесмена заживо похоронили в Москве
Юлия Липницкая завершила карьеру
Посол США назвал санкции против России «тупым инструментом»
Сеул заявил о подготовке КНДР к новому ядерному испытанию
В Испании представлен законопроект по отделению Каталонии
Последствия урагана «Харви» назвали катастрофическими (фото)
Минкультуры хочет кардинально поменять правила кинопроката
Лауреаты «Оскара» и Нобеля вступились за Серебренникова
Спорт
Почему Сотникова не объявляет о завершении карьеры Фигуристы разучились красиво завершать карьеру. Аделина Сотникова исключением не стала
Авто
В Хабаровске таксист заставил девушек «умыться» зеленкой По информации СМИ, таким образом мужчина решил проучить пассажирок, у которых отсутствовали деньги на проезд
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Бартон и Лайвли: что стало с актрисами из сериалов-хитов 2000-х Когда-то все подростки взахлеб смотрели сериалы вроде «Сплетницы», «Баффи» и «Дневников вампира», а девочки, конечно, мечтали походить на их героинь. Как сейчас выглядят и чем занимаются бывшие кумиры?
Недвижимость
Петербург занялся стройкой долгожданных станций метро
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Личный опыт: как можно стать жертвой сговора владельца с агентом
Тест: Что вы знаете о кирпиче?
Леди
Искусство в тренде: примерь украшения с легендарных картин На героинь сегодняшней статьи смотреть очень интересно, а разглядывать их серьги и жемчужные колье — отдельное удовольствие
Дети
40-летняя ведущая «Утра России» впервые стала мамой У Анастасии Чернобровиной родился сын.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь