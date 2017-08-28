В новых домах для участников реновации обойдутся без отключений горячей воды
Такой необходимости не будет.
Такой необходимости не будет.
Отключений горячей воды в новых домах, построенных по программе реновации в Москве, не будет. Об этом сообщил в интервью «Газете.Ru» мэр города Сергей Собянин.
Он пояснил, что необходимости проводить профилактику водопроводных систем в новых домах нет.
Но новые дома когда-нибудь станут старыми, и потребность в отключении горячей воды, хотя бы ненадолго, появится.
Собянин добавил, что для программы реновации также будут разработаны новые проекты планировок кварталов, которые позволят сделать больше общественных пространств, зеленых зон, парковок и социальных объектов.
Свои заявки уже подали более 130 претендентов, в том числе 40 из них поступили от архитектурных бюро из 17 стран: Германии, Нидерландов, Великобритании, Испании, Малайзии, Италии, Венгрии, Сербии, Турции, Франции, США, Японии и других.