В новых домах для участников реновации обойдутся без отключений горячей воды

Источник: AP 2017

Отключений горячей воды в новых домах, построенных по программе реновации в Москве, не будет. Об этом сообщил в интервью «Газете.Ru» мэр города Сергей Собянин.

Он пояснил, что необходимости проводить профилактику водопроводных систем в новых домах нет.

Но новые дома когда-нибудь станут старыми, и потребность в отключении горячей воды, хотя бы ненадолго, появится. Сергей Собянин Мэр Москвы

Собянин добавил, что для программы реновации также будут разработаны новые проекты планировок кварталов, которые позволят сделать больше общественных пространств, зеленых зон, парковок и социальных объектов.

Ранее в Москве был объявлен конкурс среди архитекторов на разработку концепции экспериментальных площадок в рамках программы реновации ветхого жилья.