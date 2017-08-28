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13:34 (мск), источник: Noi.md

Молдаванка в Италии впала в анафилактический шок после укуса пчелы

Инцидент произошел вчера в городке Калатабьяно в Сицилии.

Источник: Noi.md

Женщина вместе с группой молдаван находилась на пляже, когда ее укусила пчела. Наша соотечественница потеряла чувствительность и впала в анафилактический шок. У нее опухло лицо и ухудшилось общее состояние, пишет stirilocale.md.

На место происшествия прибыла «скорая». Женщину отвезли в больницу Сан-Винчензо в Таормине.

Проведенные анализы показали, что у молдаванки аллергия на укусы насекомых, поэтому она впала в анафилактический шок. Следует отметить, что укусы пчел очень опасны, в особенности для тех, у кого на них аллергия. В случае запоздалого вмешательства подобные ситуации могут иметь летальный исход.

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