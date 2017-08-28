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13:44 (мск), источник: Nur.kz

В акимате обещали разобраться с закатавшими деревья в асфальт

Аким Турксибского района Алматы прокомментировал ситуацию, о закатке деревьев в асфальт на детской площадке во дворе жилого дома, сообщает Tengrinews.kz.

Источник: Nur.kz

Сегодня аким Турксибского района Алматы Павел Кулагин сообщил, что подрядчик Alatau Constraction уже начал освобождать деревья из «асфальтового плена», сообщает Tengrinews.kz. Он обещал взять ситуацию под личный контроль.

Напомним, алматинцы возмущались из-за того, что во дворах подрядчики укладывали асфальт прямо на грунт, при этом не жалея материала и закатывали смесь вплотную к стволам деревьев.

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