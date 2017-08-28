В акимате обещали разобраться с закатавшими деревья в асфальт
Аким Турксибского района Алматы прокомментировал ситуацию, о закатке деревьев в асфальт на детской площадке во дворе жилого дома, сообщает Tengrinews.kz.
Аким Турксибского района Алматы прокомментировал ситуацию, о закатке деревьев в асфальт на детской площадке во дворе жилого дома, сообщает Tengrinews.kz.
Сегодня аким Турксибского района Алматы Павел Кулагин сообщил, что подрядчик Alatau Constraction уже начал освобождать деревья из «асфальтового плена», сообщает Tengrinews.kz. Он обещал взять ситуацию под личный контроль.
Напомним, алматинцы возмущались